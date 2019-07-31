31.07.2019 - 15:19
Tottenham-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Tottenham-Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Audi Cup'ta ilk oynadıkları maçları kazanan iki ekibi karşı karşıya getirecek olan Tottenham-Bayern Münİh maçı için araştırmalar sürüyor. Fenerbahçe karşısında rahat bir galibiyet alan Bayern Münih ile Real Madrid'i deviren Tottenham'ı karşı karşıya getirecek olan müsabakanın yayın bilgileri belli oldu. Peki Tottenham-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Tottenham-Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Audi Cup'ta ilk maçlarını kazanan Bayern Münih ve Tottenham'ı karşı karşıya getirecek olan mücadelede kazanan takım turnuvanın 1.si olacak. Fenerbahçe karşısında rahat bir galibiyet elde eden ev sahibi Bayern Münih, Tottenham'ın rakibi olmasını başardı. Peki Tottenham-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
TOTTENHAM-BAYERN MÜNİH MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tottenham-Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Yeni sezon öncesi düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasında şampiyon hangi takım olacak? Tottenham-Bayern Münih maçı bu akşam Smart Spor ekranından naklen yayınlanacak