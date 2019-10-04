Tottenham’da dedikodu rüzgârı! Eriksen: Saçmalık

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Bu sezona sıkıntılı giriş yapan İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’da yıldız oyuncu Christian Eriksen ve Jan Verthongen’in isminin geçtiği dedikodu İngiliz basınına ve sosyal medyaya da damga vurdu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Eriksen’in, hayat arkadaşı Sabrina Kvist tarafından takım arkadaşı Jan Vertonghen ile aldatıldığı öne sürüldü. Bu nedenle takımda ciddi krizin yaşandığı hatta Vertonghen’in takımın kaptanı Harry Kane tarafından yumruklandığı iddia ediliyor. Eriksen akılalmaz senaryoya Twitter hesabı üzerinden “Saçmalık” yanıtını verdi.

Yumruk mu attı?

İngiliz basını, Jan Vertonghen’in yüzündeki morarmayı bu iddiaya bir kanıt olarak sundu. Bununla birlikte dün The Sun’da yer alan haberde, Vertonghen’in yüzünün Kane tarafından morartıldığı ancak olayın antrenmanda gerçekleşen bir çarpışma olduğu da öne sürüldü. Basına yansıyan iddialar arasında Verthongen’e bu sebepten ötürü yeni kontrat önerilmediği ve takım içindeki ortamın bozulduğu da yer alıyor. Öte yandan Eriksen ve Harry Kane’in uzun zamandır takımdan ayrılma durumlarının olduğu biliniyor.