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25.07.2019 - 19:17| TRABZON (İHA)

Trabzon'da amatör futbolcu evinde ölü bulundu

Akçaabat Sebatspor forması giyen Hakan Sandıkçı (22) bu sabah evinde ölü bulundu.

Trabzon'da amatör futbolcu evinde ölü bulundu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve bir dönem Akçaabat Sebatspor forması giyen Hakan Sandıkçı (22) bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Harita teknikeri olarak çalışan genç, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunurken, Sandıkçı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Sandıkçı’nın toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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