Trabzonspor - AEK: 0-2

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanş maçında Trabzonspor, AEK'i, kendi sahasında ağırladı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fırtına, bu maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen adını gruplara yazdırdı.

Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelede AEK'nın gollerini 24. dakikada Livaja, 30. dakikada penaltıdan Mantalos kaydetti. Öte yandan 90+3. dakikada son adam Nwakaeme'yi düşüren Lopes kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 35 Sörloth), Abdülkadir Ömür (Dk. 44 Yusuf Sarı-Dk. 82 Doğan Erdoğan), Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bekakis, Vranjes, Oikonomou (Dk. 88 Klonaridis), Lopes, Simoes, Chygrynskiy, Galanopoulos (Dk. 58 Krsticic), Livaja, Mantalos (Dk. 81 Giakoumakis), Oliveira

Goller: Dk. 24 Livaja, Dk. 30 (Penaltıdan) Mantalos (AEK)

Kırmızı kart: Dk. 90 3 Lopes (AEK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Chygrynskiy, Dk. 58 Mantolos, Dk. 63 Vranjes, Dk. 76 Krsticic, Dk. 79 Bakakis (AEK), Dk. 29 Obi Mikel, Dk. 41 Pereira, Dk. 68 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

11. dakikada Mantalos'un kullandığı serbest vuruşta, barajın altından geçen top yandan auta gitti.

16. dakikada Abdülkadir Ömür'ün serbest atışında, kaleci Barkas üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada konuk takım, golü buldu. Abdulkadir Parmak'ın pasında Oliveira, ceza alanı çizgisi önünde Fernandes'in ayağından kaptığı topu Livaja'ya aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

30. dakikada AEK, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Obi Mikel, ceza alanına sokulan Mantalos'u düşürünce karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterdi. Mantalos'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına doğru gelen topa müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Ekuban'nın kontrol edip kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas, sahip olarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos'un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Novak, Vranjes'in önünden topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

45+1. dakikada Livaja'nın pasında, ceza alanı içinde Oliveira'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünden Campi, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Ekuban'ın pasında sağdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yakın mesafeden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

54. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, savunmaya çarpan top üst direkten kornere gitti.

59. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Sörloth'un şutunda savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

73. dakikada ceza yayı üzerinden Abdulkadir Parmak'ın şutunda kaleci Barkas, sol köşeden topu çıkardı.

81. dakikada Ekuban'ın pasında soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Barkas, topu kornere çeldi.

89. dakikada Nwakaeme'nin pasında yakın mesafedeki Sörloth'un sert şutunda son anda ayak koyan savunma, tehlikeyi önledi.

90+3. dakikada boş pozisyonda ceza alanına doğru hareketlenen Ekuban, Lopes tarafından arkadan çekilip düşürülünce karşılaşmanın hakemi bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti. Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi.

Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth'un yerine de Obi Mikel 11'de görev yaptı.

Sturridge, kadroda yok

Trabzonspor'da İngiliz golcü Daniel Sturridge, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan ve bireysel olarak antrenmanlarla eksikliğini gidermeye çalışan İngiliz futbolcu, kadroya alınmadı.

Sturridge'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyemedi.

Kapalı gişe

Trabzonspor'da taraftarlar AEK maçında takımlarını yalnız bırakmadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Sparta Prag ve ligdeki Yeni Malatyaspor maçında tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar, AEK maçına da aynı ilgiyi gösterdi.

Dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından AEK yöneticilerine dostluk yemeği verildi. Yemeğe kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AEK Kulübü Başkanı Evangelos Aslanidis ve yöneticiler ile UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı.

Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına AEK Başkanı Aslanidis ve UEFA Delegeleri Grance ile Jordania'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu bordo-mavili ekibin play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımını eleyerek gruplara kalmasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yi eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmış ve bizleri gururlandırmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir’in ardından Trabzonspor’un da Avrupa sahnesinde yer alacak olması ülkemizin uluslararası alanda temsili noktasında önemli bir kazanımdır. Bordo-mavililerin bu başarısında emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimi ve özverili çalışmalarından dolayı teknik heyet ile kulüp yöneticilerini tebrik ederim. Bu vesileyle Türk futbolunu Avrupa'da temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar dilerim."