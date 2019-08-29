Trabzonspor- AEK play-off rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor- AEK maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Trabzonspor sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk ediyor. İlk maçta Ekuban'ın üç golü ile sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Trabzonspor, AEK karşında galip gelip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Peki Trabzonspor-AEK maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

TRABZONSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor AEK maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor-AEK maçına doğru

AEK Teknik Sorumlusu Nikos Kostenoglou: "Bu akşamki sonuç mucizelere kalmış. Ama futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şey bitmez" - "Güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz. Sonra sonuca bakacağız." - Takım kaptanı Michalis Bakakis: "Bize gereken skoru zor dahi olsa almaya gayret göstereceğiz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında bu akşam Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak AEK'nin teknik sorumlusu Nikos Kostenoglou, turu geçmelerinin çok zor olduğunu ancak futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi.

İlk maçta takımın başında sahaya çıkan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso'nun istifa ettiği AEK'de, teknik sorumlu Nikos Kostenoglou, sarı-siyahlı takımın kaptanı Michalis Bakakis ile maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Kostenoglou, zor bir dönemde göreve gelmesiyle ilgili olarak, "Başkanım bana inandı, güvendi. Ona sonsuz teşekkür ederim. Ben bu takıma yıllardır hizmet ediyorum. Bu takımın her şeyini biliyorum. Onun için takımda, oyuncularımla birlikte gereken gayreti göstereceğim." dedi.

İlk 20 dakika sonrasında takımın oyundan düşmesine ilişkin bir soru üzerine Yunan çalıştırıcı, "Mantık olarak zor, çok haklısınız. Elimizden geleni yapacağız. Bu akşam yaparız, sonra ligde yaparız. Her şeyi sıraya, düzene koyacağız. Güzel ülkede güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz. Sonra sonuca bakacağız." şeklinde konuştu.

Kostenoglou, Trabzonspor karşısında tur şanslarına ilişkin ise "Bu akşamki sonuç mucizelere kalmış. Ama futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şey bitmez. Sevinç mi yaşarız, üzüntümü yaşarız, onu 90 dakika bittiği zaman göreceğiz. Konuşmak kolay. Benim görmek istemediğim teslim olmak. Elimizden geleni yapacağım. En azından güzel futbol sergilemek istediğimi tekrar beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakakis: "Bir 90 dakika daha var"

Michalis Bakakis ise maçın zor olduğunu bildiklerini belirterek, "Hem de çok zor olduğunu biliyoruz. Çok iyi ve deneyimli bir takım ile karşı karşıyayız. Biz buraya beraberlik için gelmedik. Bize gereken skoru zor dahi olsa almaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kendi sahalarında aldıkları sonucun, işlerini çok zorlaştırdığını ifade eden Bakakis, "Fakat bu akşam takım olarak sahaya çıktığımızda elimizden gayreti göstereceğiz." dedi.

Bakakis, teknik adam değişikliğine ilişkin "Tabii iki günde her şeyin değişmesi mümkün değil. Yeni hocamıza gerekeni gösterip takım olarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama bir 90 dakika daha var." ifadesini kullandı.

Ünal Karaman: 3-1'lik skor avantaj ama her şey bitmedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta aldıkları 3-1'lik skorun avantaj olduğunu ancak henüz her şeyin bitmediğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Abdülkadir Ömür, AEK ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Deplasmanda oynadıkları müsabakada elde ettikleri bir avantaj olduğunu belirten teknik direktör Ünal Karaman, "Orada oynamış bir müsabaka ve elde edilmiş bir avantaj var. Onun avantajıyla hazırlanmak bu dönem içerisinde bizi mutlu ediyor. Ama sonuçta sadece bir avantajdan söz ediyorsunuz. Siz nasıl onları orada yenmişseniz, rakip olarak onların da sizi burada yenme şansı var. Bugün için ayaklarımız yerine basıyor, evet zorluğun farkındayız. Benim oyuncularım geçen yıldan beri zaten çok değişik kulvarlarda birçok zorluğun içerisinden geçtiler ve saha içerisinde kendilerine yakışanı yaptıklarından dolayı bizleri bugünlere umutla taşıdılar. Yine bu müsabakaya da hangi oyuncumuzla çıkarsak çıkalım mutlaka aynı ciddiyet ve disiplinle oynayacakları bir müsabaka olacak. Bunun sonunda da hem taraftarımızı hem bize gönül verenleri hem de kendilerine güvenenleri aynı umutla besleyip geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaklar. 3-1 iyi bir skor, evet avantaj ama her şey bittiği anlamına gelen bir skor değil. Kesinlikle saha içerisinde mücadelemiz olacak dedi.

"HER MAÇA AYNI İNANÇ VE CİDDİYETLE BAKACAĞIZ"

Rakibe bakışlarında farklılık olmadığını kaydeden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hangi oyuncu grubuyla oynarsak oynayalım bizim oyun kalitemizde bir farklılık yok. Rakibin bu hafta lig maçını tekrar izledik, izlediğimizde bakıyoruz ki daha önce basın toplantısında neyi söylemişsek yine aynı şeyi yapıyorlar. Hatta çok erken denilebilecek bir zamanda bir kişi eksik kalmalarına rağmen yine oyun disiplininden kopmayan, yine futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım. Bu müsabakada yine mağlup olmalarına rağmen maçı sonuna kadar bırakmayan, bizimle oynadığı müsabakadan biraz daha diri, canlı ve biraz daha agresif oynamaya çalışan bir rakip var. Biz aynı hazırlıkla başlayacağız, aynı oyun disipliniyle, aynı sistemimiz, tarzımızla başlayacağız. Hangi oyuncu seçimini yaparsak yapalım bunda bizim için hiçbir farklılık yok. Rakiplere bakışımızda da farklılık yok. Bizim rakibimize bakışımızda farklılık olmadığı sürece hiçbir oyuncumun da rakibine farklı bir şekilde bakma şansı yok. Biz özde zaten kendimizle yarışan bir takımız. Biz kendimizi rakip gördükten sonra zaten her maça aynı inanç ve ciddiyetle bakacağımızın en azından ben sözünü verebilirim.

"BİZE YETECEK SONUCU ALACAĞIZ"

Teknik direktör Karaman, AEKda yaşanan teknik direktör değişikliğinin kendilerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: Onlardaki teknik adam değişikliğindeki olabilecek psikolojiyi anlamamız elbette söz konusu değil. Henüz ligin başı onlar açısından bakıldığında. Camialarda farklılıklar olabilir. Türkiyede nasıl benzer şeyler yaşanıyorsa o ülkede de bunların yaşanması kadar doğal bir hadise yok. Dolayısıyla olumlu mu olumsuz mu olacağını bu akşam müsabakada göreceğiz. Ama şartlar ne olursa olsun ben yine futbolun doğrularını yapmaya çalışan, futbol oynamaya çalışan ve boş bırakıldığı anda da oldukça tehlikeli olabilecek bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorum. Bizim Türkiyedeki tecrübelerimizden de dem vuracak olursak, teknik adam değişikliklerinde mutlaka bir kıpırdanma olur. Hem oyuncu hem sonuç olarak olur. Onu bu akşam göreceğiz ama umuyor ve bekliyorum ki taraftarımızın desteği ile bize yetecek sonucu alacağız."

"MİLİ MAÇ ARASINDA DİNLENİP KENDİMİZİ TEDAVİ EDECEĞİZ"

Büyük hedeflerin büyük oyuncularla kazanılabileceğini söyleyen teknik direktör Karaman, şöyle devam etti: Ben geçen seneki o zorluk döneminin içerisinde dahi her geçen gün kendini geliştiren ve kendisine bir ana fikir katmış oyuncu grubuyla çalıştım. Ben onlara teşekkür ettim, bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçen sene oynayan grubumuzdan şu an saha içinde kullandığımız oyuncuyu zorunluluk olarak bizim 11 oyuncumuz olarak Yusufla Hugoyu biz gönderdik. Tabii ki diğer gönderdiğimiz oyuncuların vermiş olduğu emeği hiçbir zaman yok sayamam. Yine yeri geldi bir kez daha emeği geçenlere teşekkür edeyim. Ama bu oyuncularımız kendi var olan yeteneklerini üst düzey mücadele ile beraber bu noktaya taşıdıkları için bugün camia büyük şeyleri telaffuz edebiliyor. Yine ondan duyduğum mutluluğu ve gururu yaşayabilirim ki, oyuncularım yine bıraktığı yerden devam ediyorlar. Yine işin önemli yükünü geçen sene o mücadele ile kendisini ve camiasını geliştirmeye gayret gösteren oyuncu grubuyla götürüyoruz. Tabii ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız bize alternatif oluşturacak. Bu akşam öbür gün yarışın içerisinde olup forma savaşının tam merkezinde olacaklar. Tabii ki uzun dönem oynamamış, antrenman eksiği olan arkadaşlarımız var. Bir de mevcut elde ettiğimiz takım kimyasını bozmama noktası içerisinde tercih etmediğimiz arkadaşlarımız var. Bütün bunların kullanımıyla beraber Fenerbahçe maçından sonraki olabilecek milli maç arasında hem dinleneceğiz, kendimizi tedavi edeceğiz, onaracağız hem de eksik olan arkadaşlarımızın idman eksiklerini tamamlamaya gayret göstereceğiz. Ben asla büyük konuşmam, uzun vadeli hiçbir şeyin sözünü vermem. Hele ki Türkiyedesiniz, hele ki futbolun çok çok sevildiği bir Trabzonda yaşıyorsanız uzun vadeli konuşmayı sevmem. Bizim oynayacağımız en yakın maç bizim için en önemli maçtır. Biz bu akşam lig tarihinin Trabzonspor tarihinin en önemli maçına çıkacağız. O maçı tamamladıktan, görevimizi yerine getirdikten sonra bu sefer bu seneki oynayacağımız en önemli maç lig maçımızın hazırlığına geçeceğiz. Bir kez daha söyleyeyim, hayal peşinde hiç koşmadım, hayal de satmadım. Hayal peşinde koşanları da kendi yakınımda bulundurmamaya çalıştım. Bizim işimiz çalışmak, gayret göstermek, her gün kendimizi yenileyerek, her gün ileriye bir adım daha atarak, kendimizi ve camiamızı daha iyi noktalara taşımak. Oyuncularım sağ olsunlar bu mücadeleyi sonuna kadar verdikleri süre içerisinde de hem bize hem camiaya umut verecekler. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacaklar. O anlamda hem karakterlerine hem yeteneklerine çok güveniyorum. İnşallah katılımların rekabet artıracak bir ortam içerisinde yarışımızı kendimizle yapıp camiayı en iyi noktalara taşımaya çalışacağız. Bunun getirisi, bizi getireceği nokta neresidir, kalabildiğimiz, görev yaptığımız süre içerisinde bekleyip göreceğiz."

"STURRIDGE ANTRENMANDA ZORLANDI"

Karaman, Sturridge'nin hazır olup olmadığına yönelik gelen bir soru üzerine ise şunları dedi: "Son yapmış olduğumuz maçtan sonraki oyuncularımızın telafi antrenmanında dahil Sturridge bizim antrenmanımızın yarısında özel antrenmana ayrıldı, onda dahi zorlanmalar oldu. Dolayısıyla bir profesyonel sporcunun birkaç ay mayısın başında son müsabakasından bu yana dönemi dikkate aldığımızda zihninin de epey karışık olduğu anda belli bir yorgunluğu dikkate almak lazım. Dolayısıyla oyuncumuzun yapılan testlerle hangi aşamada kullanacağımızı basınla da paylaşırız."

"ELEŞTİRİLERE ALIŞIĞIZ"

Kasımpaşa karşılaşmasında gelen eleştirileri de son derece doğal karşıladığının ifade eden Karaman, şunları kaydetti: İnsanların eleştirmesini ve yorum yapmasını son derece doğal karşılıyorum. Çünkü biz bu şeylere alışıyoruz, insanların ve basının söylediğine göre değil biz kendi bildiğimize inandığımıza göre hareket edeceğiz, şu ana kadar böyle yaptık, yine böyle yapacağız. Dolayısıyla kendi söylediğinde kendi herkes yazdığında özgürdür. Biz bir tercihte bulunuruz işine gelen över işine gelen yerer. İsim olarak baktığınız anda Trabzonspor geçmiş kariyerinde iyi işler yapmış oyuncular kattılar. Bizde her zaman şu var; ekibin aklı ekiptekilerin aklından daha büyüktür. Biz hep ekip işine güveniriz, ekibin gücüne inanırız. Şu ana kadar bizi bu noktaya getiren ekibin aklıdır. Ona güveniriz. O arkadaşlarımız elbette çok yetenekli oyuncular. Yeri ve zamanı geldiği anda antrenman eksikliklerini tamamladıklarında bizlere önemli katkılar yapacaklar. Umuyor ve bekliyorum ki bu süre çok uzun süre olmaz. Ama birileri istedi diye kadroya oyuncu almayız, birileri istedi diye de oynatmayız. Bu da böyle bilinsin."

ABDÜLKADİR ÖMÜR: İYİ BİR SKOR ALMAK İSTİYORUZ

Abdülkadir Ömür ise yapılan basın toplantısında bu akşamki maçta galip gelip Trabzonsporu daha iyi yerlere taşımak istediklerini söyledi. Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Oynanmamış bir maç, bizim için çok çok önemli bir maç. Oradan avantajlı bir skorla döndük. Ama 90 dakika bitmeden henüz bir şey konuşamayız. Bu aralar çok yoğun bir tempoda gidiyoruz hem lig hem Avrupa. İyi gidip gruplara kalmak istiyoruz. Onun için bu akşam son derece önemli bir maçımız var. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. İnşallah iyi bir skor alıp gruplara kalırız, Trabzonsporu daha iyi yerlere taşıyabiliriz."

Abdülkadir Ömür, Trabzonsporun köklü bir kulüp olduğunu da ifade ederek, Bu akşam hocam görev verdiği takdirde kazanmak için oynayacağız, sonuna kadar mücadelemiz vereceğiz. Gol atmak her futbolcuyu daha çok motive ediyor ve oyuna daha çok itiyor diyebilirim. İnşallah bu gol bana nasip olur. Ama isimler bakidir, bizim için en önemli şey gruplara kalmak diyebilirim diye konuştu.

TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde bu akşam saat 20.30'da AEK ile oynayacağı karşılaşmanın son antrenmanını 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi. Sturridge'nin salonda çalıştığı belirtilirken, Onazi ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.