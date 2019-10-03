Trabzonspor - Basel canlı bahis heyecanı Misli.com'da

TRABZONSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda temsilcimiz Trabzonspor sahasında Basel’i konu ediyor. Kritik mücadelenin heyecanını Misli.com’dan canlı bahis yaparak katlayabileceksiniz.

Trabzonspor eleme turlarında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Yusuf Yazıcı’nın transferi ve ardından gelen sakatlıklar nedeniyle gruplara istediği gibi başlayamayan Bordo-mavililer deplasmanda Getafe’ye 1-0 mağlup olmuştu. Ligde ise galibiyet hasretine Beşiktaş karşısında son veren Fırtına muhteşem oynadığı karşılaşmada 4-1’lik skorla rakibini evine puansız gönderdi. Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Onazi ve Ivanildo Fernandes gibi eksiklere rağmen böylesine bir galibiyet Trabzonspor’a özgüven anlamında hiç şüphesiz büyük etkide bulundu. Bordo-mavililer şimdi bu çıkışı Avrupa arenasına da taşımak istiyor.

Basel ise bu sezona çok farklı başladı. İsviçre Ligi’nde lider durumda bulunan konuk ekip iki senedir gölgesinde kaldığı Young Boys’u artık bu sene geride bırakmak istiyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda etmiş olsalar da PSV gibi bir rakibi eleyip gruba da 5-0’lık Krasnodar galibiyetiyle giriş yapmaları bu sezon ne kadar iddialı olduklarına kanıt niteliğinde. Kısacası Basel son derece dikkat edilmesi gereken bir takım konumunda. Wolfswinkel sakatlığı devam eden tek oyuncuları.

BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN

Trabzonspor bu sezon şu ana kadar çıktığı 11 resmi karşılaşmanın tümünde gol yedi.

Basel bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 resmi maçın hepsinde gol attı.

Basel’in oynadığı bu 16 mücadelenin 15’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Trabzonspor’un oynadığı 11 karşılaşmanın 7’si 2.5 gol üzeri skorla bitti.

KİM NE OYNUYOR?

Temsilcimizin çıkacağı kritik mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok gol bahislerine yönelmiş durumda. Hiç şüphesiz canlı bahis esnasında da gol seçenekleri sıkça tercih edilecektir. Trabzonspor – Basel UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı 2.5 gol üzeri yahut 1.5 gol üzeri seçeneğinde karar kılmış durumda. Üyelerin %17’si İsviçre ekibinin kazanacağını düşünürken %16’lık kesim ise Trabzonspor’un kazanacağını kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN TERCİHİ

Bunca eksiğine rağmen Beşiktaş karşısındaki 4-1'lik şaşaalı galibiyet dışında daha dikkat çekici olan takımın oyun arzusu ve Trabzon'daki harika atmosfer. Ünal Karaman gibi saha dışıyla işi olmayıp, tamamen sahaya konsantrasyon gösteren sakin ve mütevazi bir teknik adam da olunca işler şu anda fevkalade gidiyor. Temsilcimiz adına deplasmandaki Getafe maçı açıkcası şanssız tek gollü yenilgiyle bitti. Ancak telafisini mümkün görüyorum. Şu kadroya Ekuban ve Abdülkadir'in tekrar dönmesi durumunda çok daha iyi şeyler söylemek mümkün. Anthony Nwakaeme'yi izlemek büyük zevk. Basel, Şampiyonlar Ligi'nde Lask Linz'e elendikten sonraki resmi maçlarda hiç kaybetmedi. 8 maçın 7'sini kazandı.Bu 8 maçtan 5'inde gol de yemedi. Kemal Ademi ve Kevin Bua skor katkılarıyla dikkat çeken isimler. Basel'e karşı yenilgiyi aklımdan geçirmiyorum açıkcası. 1 ve üst yüksek oran arayanlar için düşünülebilir. İlk tercihim ÜST.