Trabzonspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Ligin ilk 5 haftasında sadece 1'er galibiyet alarak taraftarlarını üzen iki şampiyonluk adayının mücadelesi öncesi heyecan dorukta. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Novak, Campi, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth



Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, N’Koudou, Diaby, Burak