25.09.2019 - 21:27 |
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 6. haftanın en önemli mücadelelerinden birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak lige beklenmedik şekilde başlayan iki takımın karşılaşmasına sahne olacak Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik...
Trabzonspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Ligin ilk 5 haftasında sadece 1'er galibiyet alarak taraftarlarını üzen iki şampiyonluk adayının mücadelesi öncesi heyecan dorukta. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Novak, Campi, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth
Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, N’Koudou, Diaby, Burak