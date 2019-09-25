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25.09.2019 - 15:44 |

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 1-Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 2-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 3-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 4-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira.

 

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