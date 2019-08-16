16.08.2019 - 16:18
Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı
Bordo-mavili kulüp, Edgar Le'nin geçici transferi için Feyenoord ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır."