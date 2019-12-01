Trabzonspor - Galatasaray: 1-1

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Müsabakada Trabzonspor'un golünü 50. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'da Nagatomo 90. dakikada golünü attı.

Önemli pozisyonlar

36'da Galatasaray etkili geldi! Lemina'nın kafa vuruşu isabetli olmazken, dönen topta Belhanda'nın vuruşunu Uğurcan çıkardı.

43'te Sol kanattan Galatasaray ceza sahası içine yapılan ortayı Pereira kafayla indirdi ancak Sörloth topa yetişemeyince net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 23 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Galatasaray ise 20 puanla 8. sırada yer aldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini (Dk. 66 Ekuban), Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı (Dk. 76 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli (Dk. 52 Seri), Lemina (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Belhanda (Dk. 80 Emre Mor), Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller: Dk. 50 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 90 Nagatomo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 72 Yusuf Sarı, Dk. 81 Hüseyin Çimşir-yardımcı antrenör, Dk. 85 Uğurcan Çakır, Dk. 86 Campi, Pereira (maç bittikten sonra) (Trabzonspor), Dk. 26 Ömer Bayram, Dk. 40 Nzonzi, Dk. 67 Marcao (Galatasaray)

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

50. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas çizgisi üzerinde yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

62. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Marcao, ceza sahası içerisinde topu üstten dışarıya attı.

68. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında, Sörloth'un vuruşunda top yandan auta gitti.

69. dakikada Ekuban'ın kaptığı top Sörloth'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından attığı şutta, top kaleci Muslera'da kaldı.

72. dakikada Belhanda'nın ceza sahası ön sol çaprazından vurduğu şutta, topu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

73. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önünden vurduğu şutta, top yandan auta çıktı.

87. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla ceza sahasında ilerleyen Sörloth'un şutunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

90. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ömer Bayram'ın aktardığı pasla ceza sahası içerisinde gelen topu Adem Büyük kontrol etmeye çalıştı. Nagatomo, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler'in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel'e Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11'de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi'yi oynattı.

Ekuban 9, Sturridge 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu.

İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.