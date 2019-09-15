15.09.2019 - 19:05 |
Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...
Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçlarından birinde Trabzonspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşmaya hazırlanyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandığı zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Peki merakla beklenen Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ilk 11'ler ve maçla ilgili tüm ayrıntılar...
TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth.
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio.