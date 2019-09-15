Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ilk 11'ler ve maçla ilgili tüm ayrıntılar...



TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?



Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth.



Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio.