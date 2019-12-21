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21.12.2019 - 15:28 | | İbrahim ALİOĞLU, İstanbul DHA

Trabzonspor, Ndiaye ile anlaştı

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi. DHA'nın ulaştığı özel bilgilere göre Kulübü Stoke City'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun aylık ücretlerinin bir kısmı ise Trabzonspor tarafından ödenecek. 

Trabzonspor, Ndiaye ile anlaştı

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