Trabzonspor-Sparta Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor-Sparta Prag maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. 2-2'lik maçın rövanşında Trabzonspor taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam 79. maçına çıkacak olan Trabzonspor bugüne dek oynadığı 78 maçın 31'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

TRABZONSPOR-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Sparta Prag maçı 15 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Medical Park Satdyumunda oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor-Sparta Prag maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek, ilk maçta bordo-mavili ekibin zayıf yanlarını gördüklerini ve buna göre çalıştıklarını belirterek, turu geçmek istediklerini söyledi.

Çekya temsilcisinin teknik direktörü, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu ile basın toplantısı düzenledi.

Jilek, yarın bordo-mavili takımın taraftar desteğine vurgu yaparak, "Böyle bir ülkede taraftar önünde sahaya çıkarken dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm antrenörler heyecanlı olur. Dolayısıyla ben de heyecanlıyım. Evinde oynayan Trabzonspor gibi hücumu kaliteli takıma karşı farklı savunma yapacağız. Etkili oynayacağız, hücumda da. Önce rakibi durdurup sonradan üstünlüğü ele geçirmek istiyoruz." dedi. Cezaları nedeniyle ilk maçta oyuncularının boş tribünler önünde oynadığını dile getiren Çek teknik direktör, "Atmosfer çok daha farklıydı. Avantajı hissedemedik belki de taraftar yanımızda olsa bizi ileriye doğru iter ve son dakikalarda düşmemizi engellerdi. Rakibin ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bizi etkilememesi için önlemlerimizi aldık. Bu duruma karşı oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Yarınki atmosferden etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Jilek, Semih Kaya'nın da diğer oyuncuların da hazır olduğunu belirtirken, maç öncesi kadroyla ilgili net bir şey söylemeyeceğini anlattı. Rövanşta alınacak 3-3 veya 4-4'lük sonuçların kendilerine turu geçmek için yaradığını ifade eden Jilek, şunları kaydetti:

"Ancak ben yarınki maçta bu kadar gol beklemiyorum. Yarın savunma ağırlıklı oynayacağız. Rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz. İlk gol çok önemlidir. Maçın gidişatı değişebilir. Öncelikle amacımız savunmada daha farklı, daha sağlam durup rakibin açıklarını aramak, rakibin kalesinde tehlikeler yaratmak. Rakip sahanın her yerinde tehlike yaratacak, kaliteli bir takım. Bizim kadromuz hazır. İlk maçta rakibin zayıf yanlarını daha net gördük. Yarın bu zayıf yanlara göre çalışıp turu geçmek istiyoruz. Yeterince bu gücümüz var."

Costa Nhamoinesu'nun açıklamaları

Sparta Prag'ın savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu, iki maçın birbirinden farklı olacağını belirterek, "Orada boş tribünlere oynadık. Burada ise dolu stada karşı oynayacağız. Bu maçın temposu farklı olacak, taraftar Trabzonspor'a güç verecektir. Bizi daha zor bir maç beklediğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Her maçı kazanmak istediklerini ifade eden Costa, "Beraberlik gibi bir skor kafamızda yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kaliteli rakip var, zor bir maç bizi bekliyor. Hayal kırıklığına uğramadan turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir zaman sahaya hayal kırıklığına uğramak için çıkmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Costa, savunmada yaşadıkları problemler konusunda da "Özellikle bireysel hatalar yaptık. Bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Savunma sadece savunmada oynayanların değil, 11 oyuncunun işi. Takımın makine gibi çalışması lazım. Tüm parçalar gibi. Nerelerde sorun olduğunu biliyoruz. Bunu düzeltmek için daha iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sural için teşekkür

Bir basın mensubunun "Geçen sezon trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural için herhangi bir anma düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine kulüp medya yetkilisi açıklamada bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, Prag ve Ankara'daki büyükelçiliklere yaptıkları yardım, gösterdikleri misafirperverlik ve anlayış için çok saygı duyduk, minnettar kaldık. Sural'ın ailesi ile temastayız. Onlar üzerinden Alanyaspor camiasına, çalışanlarına, yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyoruz. Bilmiyorum yarın gelecekler mi, gelirlerse yüz yüze de teşekkürlerimizi iletiriz. Josef'in ailesine, oğluna, kardeşine ne kadar yardımcı olduklarını, dertlerini unutturmak için neler yaptıklarını medya üzerinden ve aile üzerinden öğrendik. Yarın gelirlerse teşekkür etmek için onlarla doğrudan iletişim kurmak isteriz. Josef'in ailesine biz de acılarını unutturmak için yardım etmek isteriz. Alanyaspor'un bunu yaptığını biliyoruz. Çok büyük saygı duyuyoruz."

Trabzonspor'un Avrupa'da 127. randevusu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 127. kez sahaya çıkacak - Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 48 galibiyet aldı, 45 kez de yenildi - Avrupa sınavlarında rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 168 gole engel olamadı - Yeni stadı Medical Park'ta ilk Avrupa kupası maçını oynayacak Karadeniz ekibi, bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 168 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'da 79. maç

Trabzonspor, Sparta Prag ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 79. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 104 gol gördü.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 126 maçın performans tablosu şöyle: En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı skorlu galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 126 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2 mağlup olarak almıştı.

İlk kez Çekya takımı

Trabzonspor, ilk kez Çekya takımı karşısında tur mücadelesi veriyor. Bordo-mavililer, Sparta Prag'ı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Çekya temsilcisini kupanın dışına itmiş olacak.

4 yıl sonra sahasında ilk maç

Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra sahasında Avrupa kupası maçına çıkacak. Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.

Yeni stadı Medical Park'ta ilk Avrupa kupası maçını oynayacak Karadeniz ekibi, böylece bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak.