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05.09.2019 - 12:42| TRABZON (AA)

Trabzonspor'da Getafe maçının programı belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya'da Getafe ile yapacağı maçın programı belli oldu.

Trabzonspor'da Getafe maçının programı belli oldu

 

Bordo-mavililer, 17 Eylül'de İspanya'ya gidecek ve 19 Eylül'de oynayacağı karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonspor Kulübü tarafından karşılaşma için tur düzenlenirken taraftarlar da bordo-mavili kafile ile seyahat etme imkanı bulabilecek.

Diğer yandan, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına yarın başlayacak. Lige verilen arada 4 gün izin yapan bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak.

Karadeniz ekibi, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

 

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