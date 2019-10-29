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29.10.2019 - 14:03 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Mikel ile Abdülkadir Parmak, antrenmanda yer almadı. Uzun süredir tedavisi süren Onazi ise takımla çalıştı

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER

Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcular ile teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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