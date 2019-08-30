Trabzonspor'da hedef grup birinciliÄŸi

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler KoordinatÃ¶rÃ¼ Ahmet Fikret GÃ¶khan, UEFA Avrupa Ligi'nde Ã§ekilen grup kuralarÄ±na iliÅŸkin "Bizim her zamanki hedefimiz birincilik. Ä°nÅŸallah bu gruptan biz birinci olarak Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z." dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Ä°sviÃ§re'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve Ä°spanya'dan Getafe ile eÅŸleÅŸen Trabzonspor'un yÃ¶neticisi Ahmet Fikret GÃ¶khan, kura Ã§ekimine iliÅŸkin Monako'da deÄŸerlendirmelerde bulundu.

GÃ¶khan, "BilmediÄŸimiz bir maceraya karÅŸÄ± yola Ã§Ä±kÄ±yoruz. ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun dÃ¼n akÅŸam biraz zor da olsa gruplara kalmayÄ± baÅŸardÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

Grubun denk takÄ±mlardan oluÅŸtuÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen GÃ¶khan, "Bu grupta her takÄ±m birinci de olabilir, sonuncu da olabilir. Ama bizim her zamanki hedefimiz birincilik. Ä°nÅŸallah bu gruptan biz birinci olarak Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

GÃ¶khan, rakiplerini kÃ¼Ã§Ã¼msemediklerini belirterek, Trabzonspor'un, son dÃ¶nemdeki takÄ±m bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve yapÄ±lanmasÄ±yla gruptaki ÅŸansÄ±nÄ± yÃ¼ksek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

Bu sezon Avrupa Ligi'ne katÄ±lacaklarÄ±nÄ± bildikleri iÃ§in transferde kadrolarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiklerini anlatan GÃ¶khan, her mevkide alternatifli oyuncularÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Â Ahmet Fikret GÃ¶khan, Trabzonspor'da transferin hiÃ§bir zaman bitmeyeceÄŸini vurgulayarak her iki kulvarda da ilerlemek istediklerini ifade etti.

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