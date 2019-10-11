11.10.2019 - 21:11 | | AA
Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±
Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 19 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÃ§ sahada Gaziantep FK ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde basÄ±na ve taraftara kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda bordo-mavililer, yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.Â
Antrenmana sakatlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en Ivanildo Fernandes de katÄ±larak takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°dmanda oynanan ayak tenisinde kazanan John Obi Mikel ve takÄ±m arkadaÅŸÄ± Anthony Nnaduzor Nwakaeme, maÃ§ sonrasÄ± galibiyet pozu verdi.Â
Bordo-mavililer, Gaziantep FK ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n Ã§ift antrenmanla devam edecek.