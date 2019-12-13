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13.12.2019 - 19:42 |

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Basel karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 15 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

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