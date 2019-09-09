Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'da Yusuf Sarı, ameliyat edildi
09.09.2019 - 20:29| AA

Trabzonspor'da Yusuf Sarı, ameliyat edildi

Trabzonspor kulübü Yusuf Sarı'nın menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Trabzonspor'da Yusuf Sarı, ameliyat edildi

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, menisküs ameliyatı edildi. 

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat edilen oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz." 

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

    Alanyasporlu Fernandes: "Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Naz Aydemir: Çocuklar spor yapmaktan keyif alsınlar

    Naz Aydemir: Çocuklar spor yapmaktan keyif alsınlar

    Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

    Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

    Konoplyanka Bundesliga'ya tövbe etti

    Konoplyanka Bundesliga'ya tövbe etti

    Fuat Çapa'dan Başkan Taş'a cevap!

    Fuat Çapa'dan Başkan Taş'a cevap!

    Sıradaki Haber