Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa Ligi HaberleriTrabzonspor'dan gecikmeli idman
06.11.2019 - 20:38 | | Tolga SAĞLAM / KRASNODAR (DHA)

Trabzonspor'dan gecikmeli idman

Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'dan gecikmeli idman

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

    Ünal Karaman: "Gücümüzü göstermeliyiz"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lokomotiv Moskova Juventus maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    Lokomotiv Moskova Juventus maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    Beşiktaş kafilesi Portekiz'de

    Beşiktaş kafilesi Portekiz'de

    Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım! Hemen sildi...

    Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım! Hemen sildi...

    Bayern Münih Olympiakos maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç saat kaçta ne zaman?

    Bayern Münih Olympiakos maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç saat kaçta ne zaman?

    Sıradaki Haber