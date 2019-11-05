Trabzonspor'dan Sosa açıklaması

Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, Jose Sosa'nın, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe aldığını anımsattı.

Oyuncunun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını vurgulayan Güven, "Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.