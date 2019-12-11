Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz ameliyat edildi

Trabzonspor'un genÃ§ futbolcusu Ahmet Canbaz, Almanya'da ameliyat edildi.Â

Bordo-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen kulÃ¼p doktoru Hakan Ayaz, futbolcu Ahmet Canbaz'Ä±n Almanya'da baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyon geÃ§irdiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ahmet Canbazâ€™a teÅŸhis amaÃ§lÄ± arthroscopy yapÄ±larak kÄ±smi yÄ±rtÄ±k bulunan Ã¶n Ã§apraz baÄŸ bakÄ±larak deÄŸiÅŸmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Tibia platosundaki kÄ±rÄ±k ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ olduÄŸundan mÃ¼dahale edilmedi. DÄ±ÅŸ yan baÄŸ kÄ±smi yÄ±rtÄ±k derecesi fazla olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lerek dikilmek sureti ile tamir edildi."

Â Operasyonu gerÃ§ekleÅŸtiren doktorun verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Canbaz'a, 6 hafta Ã¶zel dizlik ile hareketsizleÅŸtirme tedavisini takiben 6 hafta da Ã¶zel fizyoterapi tedavisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Ayaz, "Sporcumuz, sÃ¼reÃ§ sonrasÄ±nda Trabzon'a gelecek ve yaklaÅŸÄ±k 4 hafta sÃ¼recek bireysel saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak olup toplam 4 ay civarÄ±nda bir rehabilitasyon dÃ¶nemi geÃ§irmesi planlanmaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.