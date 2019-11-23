Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonspor HaberleriTrabzonspor'un eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı
23.11.2019 - 13:20 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'un eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı.

Trabzonspor'un eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "23 Kasım 1982 tarihinde aramızdan ayrılan değerli başkanımız Bekir Suat Oyman'ı şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Oyman, 1963 yılından itibaren 10 yıl süreyle Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1971-1973 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübünde başkanlık yapan Oyman, 23 Kasım 1982'de vefat etti. Trabzon'da Oyman'ın ismini taşıyan cadde ve park bulunuyor.

 

Mourinho Tottenham'a ısınıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı

Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı

Göztepe'nin mühendis kalecisi: Eren Bilen

Göztepe'nin mühendis kalecisi: Eren Bilen

A Milliler 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kurasına 3. torbadan katılacak

A Milliler 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kurasına 3. torbadan katılacak

Sıradaki Haber