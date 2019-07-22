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22.07.2019 - 23:58| Tolga SAĞLAM / LINZ (Avusturya) (DHA) -

Trabzonspor'un hazırlık maçı iptal oldu

Trabzonspor'un yarın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Trabzonspor'un hazırlık maçı iptal oldu

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2'nci Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce yarın TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçı iptal edildi.
Bordo mavililer, yarın sabah yapacağı antrenmanla Avusturya'daki çalışmalarına devam edecek.

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