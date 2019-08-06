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06.08.2019 - 14:32

Trabzonspor'un Sparta Prag maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.


İSTANBUL, (DHA) - Karadeniz ekibi, ilk maçı 8 Ağustos'ta Prag'da, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.
Bordo-mavililerin kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, İvanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, A.Parmak, Obi Mikel, Doğan, A.Canbaz, A.Ömür, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."

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