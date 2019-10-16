Trabzonspor'un yeni Viking'i Delaveris

Asist Analiz'in haberine göre Karadeniz temsilcisinin scout ekibi Norveç Ligi’nde mücadele eden Odds BK forması giyen ve 31 Aralık 2019 itibariyle sözleşmesi sona erecek Filip Moller Delaveris için yönetime ‘alınabilir’ raporu verdi. Norveç ekibi Odds BK’nın 3. Lig’de mücadele eden pilot takımı Odds BK II’de yd görev yapan 18 yaşındaki futbolcu hem forvette hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

29 KARŞILAŞMADA 10 GOL ATTI, 2 DE ASİST YAPTI

A takımla ligde 13 maçı çıkan Delaveris 3 gol atıp, 2 asist yaparken Odds BK II’de ise 12 karşılaşmada 5 gol attı. Norveç Ulusal Kulüp Kupası’nda da 2 maçta 2 kez ağları havalandıran genç futbolcu toplamda 29 resmi maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı.

Bonservissiz olması transferi daha da cazip hale getirirken bordo-mavililer 1.5 ay sonra serbest kalacak olan Filip Moller Delaveris’in menajeri ile de temasa geçti. Genç futbolcunun takımın diğer bir Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olması da Trabzonspor için bu transferde diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PSG VE MANCHESTER CITY'NİN DE RADARINDA

Alexander Sörloth'un bordo-mavili takımın formasını giymesi, bu oyuncunun transferinde menajerlik şirketi ile kurulan yakın ilişkiler Trabzonspor'un lehine olsa da Delaveris’in performansı Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Bonservisinin olmaması nedeniyle transferi daha da cazip hale gelen 'genç vikinge' Paris St. Germain ve Manchester City gibi iki dev kulübün yanı sıra Hoffenheim da talip oldu.