Transfer | Danny Welbeck, Watford'ta

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Danny Welbeck'in yeni takımı belli oldu. İngiliz oyuncu Premier Lig ekiplerinden Watford'a imza attı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada golcü oyuncuyla sözleşme imzalandığı vurgulandı.