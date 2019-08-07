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Haberlerİngiltere Premier LigTransfer | Danny Welbeck, Watford'ta
07.08.2019 - 17:44

Transfer | Danny Welbeck, Watford'ta

Bonservisi elinde olan ve transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Danny Welbeck, Premier Lig ekiplerinden Watford ile sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Danny Welbeck'in yeni takımı belli oldu. İngiliz oyuncu Premier Lig ekiplerinden Watford'a imza attı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada golcü oyuncuyla sözleşme imzalandığı vurgulandı.

Transfer | Danny Welbeck, Watfordta

 

 

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