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09.08.2019 - 09:56| KAYSERİ (İHA)

Transfer: Tjaronn Chery, Maccabi Haifa'da

İstikbal Mobilya Kayserispor’un transfer etmek istediği Chery kararını verdi. Hollandalı yıldız Maccabi Haifa'ya transfer oldu.

Transfer: Tjaronn Chery, Maccabi Haifa'da

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor’dan ne de Türkiye’den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı. 

Yıllık 500 Bin euroluk bir rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı. 

Kerim'den vazgeçtiler

İsrail ekibi geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralanan Kerim Frei transferinden vazgeçip Chery'yi kadrosuna kattı.

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