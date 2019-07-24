Trezeguet resmen Aston Villa'da!

Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi, transfer sezonunda Galatasaray ile de ismi anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.



Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maçta görev alan Trezeguet; 9 gol atıp, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır'ın formasını terleten 24 yaşındaki hücum oyuncusu, çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

ASTON VİLLA TEKNİK DİREKTÖRÜ SMITH: TREZEGUET İLE ÇALIŞACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mısırlı oyuncunun transferiyle ilgili, "Trezeguet'i birkaç kez izlemiştim. Onunla çalışacağımız için heyecanlıyız" dedi.

TREZEGUET: PREMIER LİG'DE OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayan Trezeguet ise, "İngiltere'nin büyük kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Umarım takımın başarısı için yardım edebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim için bir rüya" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'dan teşekkür

Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.