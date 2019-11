"Türk kadını her şeyi başarır"

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır’dan oluşan ay-yıldızlı takım hayallerinde olimpiyatların yattığını vurguladı. Türk kadınının çok güçlü olduğunu vurgulayan üç sporcu, “Türk kadını güçlü, zeki ve çeviktir. Biz neyi yaparsak onda başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

Gençler Dünya Kupası’ndan altın madalya ile dönen Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı bir ilki başarırken Türkiye’ye de büyük bir gurur yaşattı. Kadının mücadele ettiği her branşta başarılı olacağının mesajını veren üç milli sporcu, hem organizasyonu hem de hedeflerini MİLLİYET’e anlattı.

İlk olarak sözü alan Ünlüdağ sorulara şu cevapları verdi:



- Her sene başarı çıtası biraz daha yükseliyor. Bundan sonraki ilk hedefin nedir?

Şu an hem ‘Gençler’ hem de ‘Büyükler’ kategorilerinde ülkemi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı herkese dinletmek istiyorum. Ve tabii ki her sporcunun hayallerinin başköşesinde yer alan ‘Olimpiyat’a gitmek ve oradan madalya ile dönmek var.



- Kadınların birçok sporu yapması ön yargıyla karşılanıyor. Sence eskrimde bunlardan biri mi?

Evet! Dalga geçen, laf atan bir sürü insan oldu. Ama bu toplum baskısına rağmen kadınların yapabilecekleri bir sürü alan var ve bu alanlarda alabilecekleri çok fazla başarı var. Bence bundan korkan insanlar var. Bana göre Türk kadını oldukça güçlü, zeki ve çevik. Biz ne istersek, neyi yaparsak onda başarılı oluruz.



- Birçok branş varken, neden eskrim. Seni bu spora yönlendiren ne oldu?

Sporu genel olarak çok seviyorum. Küçükken de birçok spor dalı ile uğraştım. Ama beni kendine bağlayan ‘eskrim’ oldu. Küçükken kılıçlara hep ilgim vardı, yani kendi kendime oyuncak kılıçlarla savaşırdım ve zaten Karayip Korsanları filmine aşıktım diyebilirim. Eskrime başladığımda elimde ilk defa gerçek bir kılıç tuttuğumda kendimi bir savaşçı gibi hissediyordum.

Şampiyonayı iki madalya ile tamamlayan Nisanur Erbil ise şöyle konuştu:



- Organizasyon senin için rüya gibi geçti. Şampiyonayı bize anlatabilir misin?

Oraya büyük hedeflerle gittik. Şükürler olsun, elimiz boş dönmedik. Ben ferdide final oynayarak, 2. oldum ve takımda da finalde Rusya’yı yenip şampiyon olduk. İstiklal Marşımızı okutmak gurur vericiydi.



- Son yıllarda her branşta başarılarımız konuşulmaya başlandı. Bu branşın ön plana çıkmasında da sizin payınız çok büyük. Yakalanan çıkışın nedenleri nedir?

4 yıl önce başladığımız verimli çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Bu tabii ki tesadüf değil fakat geçmişte fazla bilinmeyen bu sporun son yıllarda popülaritesini artırmaya yol açtı.

- Genç yaşına rağmen herkes senden daha fazla başarı bekliyor. Bu üzerinde bir baskı yaratıyor mu?

Ne kadar yaşım küçük olsa da hedeflerimi her zaman gerçekleştirme doğrultusunda gitmeye çabalıyorum. Bundan sonraki hedefim kısa vadeli olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu, uzun vadeli olarak ise 2024-2028 Olimpiyatları.







Son olarak sözü Aylin Çakır aldı:

Yıldızlar ve gençlerde madalyalarımız vardı. Genç Kadınlar Dünya Kupası’nda ise ilk kez altın aldık. Çalışmalarının karşılığını aldığını düşünüyor musun?

Gerçekten çok çalışıyoruz, çok fedakârlık yapıyoruz. Hep birlikte ilklere imza atıyoruz fakat hedefimiz yüksek. Bu doğrultuda pes etmeden çalışmaya devam...



- Genç yaşta örnek sporcular arasına girmek sana daha farklı bir misyon yüklüyor mu?

Küçüklerime ve yeni başlayan eskrimcilere örnek olmam gerekiyor ve kendimi sürekli geliştirmek benim için çok önemli.

‘Doğamızda bu var’

- Eskrimin Türkiye’deki karşılığı sence nedir? Herkesin yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musun?

Eskrime Türkiye’de son yıllarda ilgi artsa da gerçekten azınlığın bildiği ve yaptığı bir spor ve böyle olmasını hak etmediğini düşünüyorum. Kılıç kullanmak bizim atalarımızdan gelen bir şey ve doğamızda bu var. Eskrime ilginin daha üst seviyede olmasını isterim. Geçmişe nazaran şu an bu ilgi artmış durumda, alacağımız başarılarla bu ilginin daha da artacağını umuyorum.

‘Vatan önce gelir’

- Birçok branşta kazanılan madalya ya da maçtan sonra yapılan ‘asker selamı’ büyük bir tartışma konusu oldu. Futbolda, jimnastikte, boksta, tekvandoda. Siz de kürsüde asker selamı verdiniz. Sizin için de bir sorun oldu mu bu. Herhangi bir uyarı alsaydınız yine de asker selamı verir miydiniz?

Deniz Selin Ünlüdağ: Neden bunu yaptığımızı soran yabancı ülkelerden arkadaşlarım ve birkaç antrenör oldu lakin bunun için bir uyarı almadık daha. Alsak dahi ben asker selamı vermeye devam ederim ve edeceğim de. Çünkü bu bizim için önemli ve bizde vatan her şeyden önce gelir.

Nisanur Erbil: Bizim için hiçbir sorunu olmadı ki. Olsaydı bile o platformda şampiyon olmuşken uyarı alsaydık da asker selamımızı verirdik.