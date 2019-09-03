A Milli Takımı'mız H Grubu'nda topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye'nin bir sonraki rakibi dörtte sıfır çeken Andorra... Maçın bizim lehimize rahat geçmesi bekleniyor. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Andorra maçı 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA MESAİ BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

İdman öncesinde milli takım oyuncuları basın mensuplarına toplu fotoğraf verdi. Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Abdülkadir Parmak, Mert Çetin ve Emre Kılınç da idmanda yer aldı.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Oğuzhan Özyakup çalışmada yer almadı.

Ay-yıldızlı ekipte, dün kulüp takımlarıyla maçlarını oynayan Emre Belözoğlu, Abdülkadir Parmak, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Deniz Türüç ise takımdan ayrı olarak yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmayan ancak idmana gelen Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz ile saha kenarında konuştu.

Milli takımın çalışmasını, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti. A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)