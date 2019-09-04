Türkiye-Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Andorra maçı için geri sayım sürüyor. 2020 Avrupa Şampiyonası H grubunda yer alan A Mili takım grupta oynadığı 4 maçta 9 puan toplarken gurubun favori ekibi Fransa karşısında alınan 3 puan dünya basınında geniş yer bulmuştu. Andorra ve Moldova ile gerçekleştirilecek olan iki maçtan 6 puan çıkarmak isteyen A Milli takım bu kapsamda ilk olarak İstanbul'da Andorra ile karşı karşıya gelecek. 10 Eylül'de ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-ANDORRA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:45'te oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

A Milli Takımda hazırlıklar sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylülde İstanbulda Andorra ve 10 Eylülde deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.30'da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 6 kişiden 3 gruba ayrıldıktan sonra kafa topu çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Çalışma, yarı sahada yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneşin oyuncularına topu ayaklarından hızlı şekilde çıkarmaları ve oyunun yönünü değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan dün yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Nazım Sangare bugün çalışmada yer almadı. Nazımın yanı sıra Dorukhan Toköz, Ozan Tufan; kas sertleşmeleri olan Enes Ünal ve Emre Belözoğlu salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Okay Yokuşlunun ise tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etti. Sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı ise idmanı yarıda bıraktı.

A milliler, Andorra ve Moldova maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.