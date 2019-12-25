Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı

Bursa Büyükşehir Belediyesporun Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 12nci haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olay yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyesporun potası altında konuk ekipten Gizem Ucaya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Dumanın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi ve İlemnur Duman 2 atışı da kaçırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor 65-63 mağlup oldukları maçta kural hatası yapıldığını iddia etti. Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonuna gönderdi.

MAÇ TEKRAR EDİLECEK

Başvuruyu görüşen federasyon, maçın tekrarına karar verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Bursa kulübüne gönderdiği ve yönetim kurulu adına genel sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Ucanın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Dumana kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir.

Karşılaşma, federasyon tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.

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