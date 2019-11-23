TÃ¼rkiye farkÄ± Ä°lk sÄ±rada

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Celal Umut Eren / Skorer

EURO 2020 elemeleri sonunda gruplarda tÃ¼m maÃ§lar tamamlandÄ±. Direkt olarak EURO 2020 bileti alan A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z, tarihi bir baÅŸarÄ± elde ederken, bir baÅŸka konuda daha baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±.

Yeni bir yapÄ±lanma ve genÃ§ bir kadroyla yola Ã§Ä±kan Åženol GÃ¼neÅŸ ve takÄ±mÄ±, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almaya devam ediyor. Transfermarktâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada TÃ¼rkiye, oynanan maÃ§lar kapsamÄ±nda sahaya Ã§Ä±kan en genÃ§ kadroya sahip takÄ±m oldu.

Grubun sonra maÃ§Ä±nda Andorra deplasmanÄ±nda 2-0 kazanan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n ilk 11â€™inin yaÅŸ ortalamasÄ± 23.6 oldu. Bu yaÅŸ ortalamasÄ± elemeler boyunca en genÃ§ takÄ±m olarak ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™yi 3-2â€™lik Bulgaristan galibiyetinde sahaya sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 23.7 yaÅŸ ortalamasÄ±yla Kosova izledi. AynÄ± ÅŸekilde Ä°ngiltere de KaradaÄŸâ€™Ä± 7-0 yenerken 23.7â€™lik yaÅŸ ortalamalÄ± bir kadro kullandÄ±.

Ä°lk 10â€™da Kosova tam 4 kez en genÃ§ takÄ±mla sahaya Ã§Ä±karken; diÄŸer yaÅŸ ortalamalarÄ±nda 23.8 ve 23.9â€™u yakaladÄ±. Elemeler boyunca en genÃ§ takÄ±m kullanan Ã¼lkeler; TÃ¼rkiye, Kosova, LÃ¼ksemburg ve Ä°ngiltere oldu.