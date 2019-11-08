TÃ¼rkiye - Hollanda: 0-8

A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±, 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri A Grubu'ndaki beÅŸinci maÃ§Ä±nda Hollanda'ya 8-0 maÄŸlup oldu.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 26. dakikasÄ±nda Van de Sanden'in golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§en Hollanda, 31. dakikada penaltÄ±dan Spitse ve 45+1. dakikada Miedema'nÄ±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 3-0 Ã¶nde tamamladÄ±.

MaÃ§Ä±n 56, 68 ve 73. dakikalarÄ±nda Van de Donk, 62. dakikada Miedema ve 90 1. dakikada Spitse ile 5 gol daha bulan Hollanda, mÃ¼sabakadan 8-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Hollanda gruptaki 5. maÃ§Ä±nda 5. galibiyetini alÄ±rken, TÃ¼rkiye 1 puanda kaldÄ±.

Stat: Bornova Aziz KocaoÄŸluÂ

Hakemler: Jelena Cvetkovic, Danijela Stojanovic, Ivana Jovanovic (SÄ±rbistan)Â

TÃ¼rkiye: Fatma Åžahin, Medine Erkan, Ebru TopÃ§u, Ä°pek Kaya, Didem KaragenÃ§ (Dk. 72 Dilan AÄŸgÃ¼l), BÃ¼ÅŸra Barut (Dk. 54 Berna YeniÃ§eri), Arzu Karabulut, Fatma Kara (Dk. 78 Sevgi Ã‡Ä±nar), Selen Altunkulak, Kader HanÃ§ar, Melike PekelÂ

Hollanda: Van Veenendaal, Van Lunteren, Nouwen, Bloodworth, Van Dongen, Groenen (Dk. 62 Pelova), Spitse, Van de Donk, Van de Sanden, Miedema (Dk. 72 Snoeijs), Roord (Dk. 78 Jansen)Â

Goller: Dk. 26 Van de Sanden, Dk. 31 (PenaltÄ±dan) ve 90 1 Spitse, Dk. 45 1 ve 62 Miedema, Dk. 56, 68 ve 73 Van de Donk (Hollanda)Â

SarÄ± kart: Dk. 20 Groenen (Hollanda)