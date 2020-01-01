Türkiye'de 2019 böyle geçti: Gururumuz milliler

HAZIRLAYAN: ERKAN AYRAÇ

A Milli Futbol Takımı’nda özellikle Lucescu’nun gidişinin ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesiyle ay-yıldızlılar çok farklı bir kimliğe büründü. Grupta Fransa karşısında bir galibiyet, bir beraberlik alan milliler H Grubu’nu 23 puanla 2. sırada tamamladı. 5. kez Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir arenada yer alacak olan Türkiye, A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

-Süper Lig’de Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Cim-Bom ayrıca Akhisarspor’u önce Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı, ardından da 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu. Öte yandan sezonu Kasımpaşa’da başlayıp Galatasaray’da noktalayan Mbaye Diagne 30 golle ‘gol kralı’ unvanını aldı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü’nün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç’tan aldı.

-Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpte ayrıca yeni başkan ise Ahmet Nur Çebi oldu.

-Gençlerbirliği, Denizli ve Gaziantep Süper Lig’e yükseldi. Akhisar, Bursaspor ile BŞB Erzurumspor ise TFF 1. Lig’e geriledi.

-Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nu lider bitirirken, son 32 turunda Portekiz’den Sporting Lizbon’la eşleşti. Avrupa Ligi’nde Malatya, Beşiktaş ve Trabzon ise havlu attı. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nu son sırada tamamladı.

-TFF’de Nihat Özdemir başkanlığa seçildi.

-Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu.

-Kayserispor’un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

-Kayserispor’un yeni başkanı Berna Gözbaşı, ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

Efes-Fener çekişmesi

-Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes, CSKA Moskova’ya 91-83 yenilerek 2., Fenerbahçe Doğuş ise Real Madrid’e 94-75 kaybederek 4. oldu.

-Ligde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-19 sezonunun şampiyonu oldu.

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisinde Fenerbahçe, Çukurova Basketbol’u 80-68 yenerek durumu 3-1’e getirdi ve sezonu şampiyon tamamladı.

-Türkiye Kupası’nı, erkeklerde Anadolu Efes’i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko, kadınlarda da BOTAŞ’ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe kazandı.

-Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe Beko’yu 79-74 yenen Anadolu Efes, kadınlarda Çukurova Basketbol’u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kaldırdı.

-A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat elemesi B Grubu’nda Çekya ve Uruguay’la eşleşti.

-37. Avrupa Kadınlar Şampiyonası’na ilk turda veda eden Türkiye, en kötü turnuvasına imza attı.

Kadınlarda Vakıf erkeklerde Fener

-Efeler Ligi play-off final serisinin 5. maçında Arkas Spor’u 3-0 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde ise Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank mutlu sona ulaştı.

-AXA Sigorta Kupa Voley’de erkeklerde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2, kadınlarda da Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek kupayı kaldırdı.

-2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan’a 3-2 yenilerek 2. oldu. Filenin Sultanları tarihinde ikinci kez final oynadı.

-FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Imoco Volley’e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüşte kaldı. Vakıfbank ise bronz madalyanın sahibi oldu.

-A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus’u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Atletizm

-Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı Tibebu kazandı. Kibet, 2.09.44’lük derecesiyle parkur rekorunun yeni sahibi oldu. 14. İstanbul Yarı Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı Ngeno, kadınlarda ise aynı ülkeden Chepngetich 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle, parkur rekoru kırarak zirveye çıktı.

-Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu.

-Avrupa 20 Yaş Altı Kulüpler Kupası’nda Fenerbahçe, kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu.

-otterdam Maratonu’nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle 2. olan Kaan Kigen Özbilen olimpiyat biletini aldı.

-2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alkışlar Çolak'a

-Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Ahmet Önder ise gümüş madalya kazandı. İki sporcu da olimpiyatlar için bileti aldı.

-Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Ferhat Arıcan, paralel aletinde bronz madalya kazandı. Milli sporcu paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü oldu ve olimpiyat biletini aldı.

-Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda milli takım sporcuları, erkeklerde 3 altın, 5 gümüş, 1 bronz, kadınlarda da 2 altın ve bir gümüş madalya kazanarak kupanın en çok ödül alan ekibi oldu.

-Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan’da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Emre bir ilki başardı

-Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye’ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı. Ümitcan Güreş ise 50 metre kelebekte 3. oldu.

-Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Ercümen ayrıca Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu. Derya Can ise Salda Gölü’ne 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

-Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı. Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda ise ikinci oldu.

Güreş

-Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez zirveye çıkan ilk Türk sporcu oldu. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş’tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Türkiye organizasyonda, 4 olimpiyat kotası aldı.

-Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı. Milliler, şampiyonadaki en fazla madalya sayısına ulaştı.

-Estonya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

-658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde rakibi Orhan Okulu’yu finalde yenen Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan oldu.

-Ankara’da uzun süredir tedavi gören olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Tekvando

-Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. Yaman, “İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu” oldu. Milli sporcu, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda da zirveye çıktı.

-Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda Zehra Begüm Kavukcuoğlu, kızlar 59 kiloda altın madalya kazandı.

-14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası’nda Türkiye 27 madalyayla şampiyon oldu. Türkiye, 2015 ve 2017’den sonra 3. kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Judo

-Dünya Judo Şampiyonası’nda kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.

-Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Talha Ahmet Erdem T23 kategorisi 81 kiloda altın madalya kazanarak, Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Doğukan Coşar da altın madalya kazandı.

Eskrim

-Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı ve ilki başardı.

-Milli sporcu Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Boks

-Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya aldı ve dünya şampiyonu oldu. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda Elif Güneri finali kaybederek podyumun ikinci basamağına çıktı.

-Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri şampiyon oldu. Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Sema Çalışkan (60 kilo) bronz madalya aldı.

Hentbol

-Süper Lig’de kadınlarda Kastamonu Belediyespor, erkeklerde Beşiktaş Mogaz mutlu sona ulaştı.

-Türkiye Kupası’nda kadınlar Muratpaşa Belediyespor, erkeklerde Beşiktaş Mogaz kazanan takımlar oldu.

Bisiklet

-55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Bora-Hansgrohe’den Grossschartner kazandı. Öte yandan UCI, 2020 Dünya Turu takviminde, Türkiye Bisiklet Turu’na yer verilmedi.

At yarışı

-93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı The Last Romance adlı safkan kazandı.

Curling

-Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Finalde İtalya’ya 5-2 mağlup olan milli takım, A klasmanına yükseldi.

Tenis

-TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova’yı 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyon oldu.

-Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Türk sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Golbol

-Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kick Boks

-Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda milli sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Etnospor

-Dünya Etnospor Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. Kapanış töreninde dereceye giren sporculara ve sponsorlara ödül verildi.

Ralli

-Marmaris’te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı Türkiye Rallisi’nde, Red Bull sporcusu Ogier birinciliği aldı.

Halter

-Türkiye, Dünya Halter Şampiyonası’nı ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

-Türk Halter Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’nı ise kadınlar ve erkeklerde toplam 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.