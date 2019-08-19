Üç transfer şart oldu

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlılar öncelikle gol yollarındaki krizi çözmeyi hedefliyor. Forvet ve sol kanat transferini en kısa sürede noktalamak isteyen yönetim, orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Kiralık veya bonservisi elinde olan isimlere odaklanan Beşiktaş, Emre Kılınç için de Sivasspor’a yeni teklif yapacak.

Yeni sezon öncesi teknik heyetin istekleri doğrultusunda Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho’yu kadroya katan Beşiktaş Yönetimi, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından golcü, sol kanat ve orta saha transferleri için düğmeye bastı. Gol yollarında yaşanan krizi çözmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına hız verdi.

Burak Yılmaz’a alternatif olabilecek bir golcünün yanı sıra sol kanat ve orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, kiralık veya bonservisi elinde olan oyuncuların peşinde olduğu ifade edildi. Medel ve Oğuzhan gibi isimlerden istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, orta alanda Atiba’nın alternatifini yıllardır bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kaleci de arayan yönetim, Karius’u mutlaka deneyimli bir file bekçesiyle yedeklemeyi planlıyor.

Beşiktaş, Sivasspor’un başarılı sol kanat oyuncusu Emre Kılınç için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar önceki akşam attığı nefis gol ve performansıyla alkış toplayan 24 yaşındaki yetenekli oyuncu için Sivasspor’a yeni bir teklif sunacak. Sivasspor, Beşiktaş’ın Emre Kılınç için yaptığı 1.5 milyon euro bonservis artı bir oyuncu teklifini geri çevirmişti. Siyah-beyazlıların bonservis bedelini artıracağı ayrıca iki futbolcu vermeyi teklif edeceği öğrenildi.

Bu arada transferde geç kalındığını kabul eden Beşiktaşlı yöneticilerin, “Maalesef maddi sorunlar nedeniyle kasadaki her bir kuruşun hesabını yapmak zorunda kalıyoruz. Altyapıdan daha fazla yararlanmalıyız” yorumunu yaptıkları kaydedildi.