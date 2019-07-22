Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Prag'taki maç seyircisiz

Sparta Prag, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evlerinde oynayacakları Trabzonspor maçının seyircisiz olacağını açıkladı. Prag Kulübü, seyircisiz oynayacakları maçta konuk ekibin taraftarlarının da yer almayacağını duyurdu.

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Trabzonspor'dan kura yorumu

Kurayı DHA'ya değerlendiren Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Hayırlı olsun. Uzun bir aradan sonra katılacağımız Avrupa kupalarında önemli bir takımla oynayacağız. İlk maç Prag'da ve cezalı oldukları için seyircisiz oynayacaklar. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız" yorumunu yaptı.