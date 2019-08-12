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12.08.2019 - 13:35| AA

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek  takımlar yarın başlayacak maçlarla belli olacak.UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek  takımlar yarın başlayacak maçlarla belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

 Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme  turu  rövanş maçları, yarın, 14 Ağustos Çarşamba ve 15 Ağustos Perşembe günü  oynanacak. Yarın ve çarşamba 3'er, perşembe ise 30 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 15 Ağustos Perşembe  günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, 2-2 biten maçın rövanşında, TSİ 20.30'da Çek  ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği ilk maçın  rövanşında TSİ 20.00'de Sırbistan'ın Partizan takımını misafir edecek.
  

Maç programı şöyle:
  
    13 Ağustos Salı:
  
    19.00 Nomme JK Kalju (Estonya) - F91 Dudelange  (Lüksemburg)
  
    21.45  Linfield (Kuzey İrlanda) - Sutjeska Niksic (Karadağ)
  
    22.00 Dundalk (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)
  
    14 Ağustos Çarşamba:
  
    19.00 Atromitos (Yunanistan) - Legia Varşova (Polonya)
  
    19.00 Saburtalo (Gürcistan) - Ararat (Ermenistan)
  
    19.00 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Ventspils (Letonya)
  
    15 Ağustos Perşembe:
  
    19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Riga FC (Letonya)
  
    19.30 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Feyenoord (Hollanda)
  
    19.45 Spartak Moskova (Rusya) - Thun (İsviçre)
   
    20.00 AIK (İsveç) - Sheriff (Moldova) 
  
    20.00 Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya)
  
    20.00 BATE Borisov (Belarus) - FK Sarajevo (Bosna-Hersek)
  
    20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Neftçi Bakü (Azerbaycan)
  
    20.00 Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) - FCSB   (Romanya)
  
    20.00 Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - Torino (İtalya)
  
    20.00 Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
  
    20.00 Yeni Malatyaspor (Türkiye) - Partizan (Sırbistan)
  
    20.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
  
    20.00 Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) - Malmö (İsveç)
  
    20.30 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Norrköping (İsveç)
  
    20.30 The New Saints (Galler) - Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)
  
    20.30 Trabzonspor (Türkiye) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
  
    21.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)
   
    21.00 Valletta (Malta) - Astana (Kazakistan)
  
    21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Royal Antwerp (Belçika)
  
    21.30 Aris (Yunanistan) - Molde (Norveç)
   
    21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Mariupol (Ukrayna)
   
    21.30 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vaduz (Liechtenstein)
  
    21.30 Gent (Belçika ) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
   
    21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Haugesund (Norveç)
  
    21.30 Strasbourg (Hollanda ) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)
   
    21.45 Aberdeen (İskoçya) - Rijeka (Hırvatistan)
   
    21.45 Rangers (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)
   
    21.45 Sporting Braga (Portekiz) - Brondby (Danimarka)
   
    21.45  Wolverhampton (İngiltere) - Pyunik (Ermenistan)
   
    22.00 Espanyol (İspanya) - Luzern (İsviçre)

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