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19.08.2019 - 10:15| İSTANBUL (AA)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 27-28 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

Yarın:

LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya) 

21 Ağustos Çarşamba:

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)

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