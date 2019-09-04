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04.09.2019 - 14:46

Uğur Tütüneker Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör Uğur Tütüneker oldu.

Uğur Tütüneker Adana Demirspor'da

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları;
Sezon başı belirlediğimiz ‘’Şampiyonluk’’ hedefine ulaşmak adına çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Yaptığımız görüşmelerin sonucunda Bayern Münih’te futbola başlamış ve Galatasaray’da jübile yapmış ,çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker hoca ile anlaşmış bulunuyoruz. 1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır .Konyaspor ve Osmanlıspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker’in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor Ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır.
Sevgi ve Saygılarımla
Murat SANCAK
Adana Demirspor Kulüp Başkanı

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