Ãœmitcan GÃ¼reÅŸ'ten bronz madalya!

07.12.2019 - 22:50 | | AA
Ümitcan GüreÅŸ'ten bronz madalya!
Avrupa KÄ±sa Kulvar YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda milli sporcuÂÃœmitcan GÃ¼reÅŸ, Avrupa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu
Avrupa KÄ±sa Kulvar YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda milli sporcuÂÃœmitcan GÃ¼reÅŸ, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.Avrupa KÄ±sa Kulvar YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda milli sporcuÂ Ãœmitcan GÃ¼reÅŸ, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.
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Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Glasgow kentinde devam eden ÅŸampiyonanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ndeÂ GÃ¼reÅŸ, 50 metre kelebekte 22.38'lik derecesiyle aÃ§Ä±k yaÅŸ TÃ¼rkiye rekorunu kÄ±rÄ±pÂ bronz madalya kazandÄ±.
Erkekler 100 metre kurbaÄŸalama finalinde yarÄ±ÅŸan Emre SakÃ§Ä± iseÂ dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼lÃ¼k elde etti. Emre SakÃ§Ä±, erkekler 100 metre kurbaÄŸalama finalinde 56.58'likÂ derecesiyle kendisine ait TÃ¼rkiye rekorunu geliÅŸtirdi.