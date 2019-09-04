04.09.2019 - 18:50| İSTANBUL (AA)
Ümraniyespor'dan üç transfer birden
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş, Furkan Deniz ve Mehmet Sedef'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki kaleci artık Ümraniye için ter dökecek.
Hoş geldin Furkan Deniz!
23 yaşındaki kanat oyuncusu artık kırmızlı beyazlı formamız için mücadele edecek.
Mehmet Sedef yeniden Ümraniyespor'da!
Tecrübeli savunma oyuncusu kısa bir aranın ardından yuvaya geri döndü.