Teknik direktör Umut, şampiyon Beşiktaş

Beşiktaşlı golcü Umut Nayir'den esprili bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabında Football Manager adlı oyunu oynadığını paylaşan Umut, Beşiktaş'ı oyunda şampiyon yaptı.

Oyundan bir kare paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Apo hocam gözün arkada kalmasın' mesajını yazdı ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını ilan etti.

Fotoğrafta Beşiktaş'ın 85 puanla şampiyon olduğu dikkat çekti. İkinci sırada Fenerbahçe(69), üçüncülükte ise Galatasaray(66) yer aldı.