Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş Haberleri Teknik direktör Umut, şampiyon Beşiktaş
06.12.2019 - 12:13 |

Teknik direktör Umut, şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Football Manager adlı oyunda siyah beyazlı takımı şampiyonluğa ulaştırdığı anların görselini sosyal medyadan paylaştı ve 'Apo hocam gözün arkada kalmasın' mesajıyla paylaştı.

Teknik direktör Umut, şampiyon Beşiktaş

Beşiktaşlı golcü Umut Nayir'den esprili bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabında Football Manager adlı oyunu oynadığını paylaşan Umut, Beşiktaş'ı oyunda şampiyon yaptı.

Oyundan bir kare paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Apo hocam gözün arkada kalmasın' mesajını yazdı ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını ilan etti.

Fotoğrafta Beşiktaş'ın 85 puanla şampiyon olduğu dikkat çekti. İkinci sırada Fenerbahçe(69), üçüncülükte ise Galatasaray(66) yer aldı.

Teknik direktör Umut, şampiyon Beşiktaş

Teknik direktör Umut, şampiyon Beşiktaş

    Lewandowski'den kalite gol!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Leicester, Rodgers ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı

    Leicester, Rodgers ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı

    Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

    Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

    Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

    Riza Durmisi resmen Nice'te!

    Riza Durmisi resmen Nice'te!

    Sıradaki Haber