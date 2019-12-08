Umut Nayir'den şampiyonluk vurgusu!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 golle gecenin adamı olan Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum, çıkışımızı devam ettirebilmek adına bu maçtaki galibiyet önemliydi. Maçın rahat gideceğini düşünenler olabilirdi ama Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan bir takım, bunu biliyorduk."

"Bu goller değerlidir şampiyonluk yolunda"

"Son dakikada gelen gol takıma çok daha iyi katkı verir. Bu goller değerlidir şampiyonluk yolunda. İnşallah sezon sonunda bu galibiyetin değerini anlarız."

"Burak Abi attı, Nkoudou'nun attığı goller var. Bugün de ben attım. 28 kişilik kadroda herkes katkı vermeye çalışıyor, ben de elimden geleni yapıyorum."

Burak Yılmaz’dan futbol adına her zaman bir şeyler öğrendiğini söyleyen Nayir, “Burak abi Türk tarihinin en büyük üç santraforundan biri. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmeniz lazım. Ben de katkı vermek için buradayım” yorumunu yaptı.



Takımda herkesin elinden geleni verdiğini söyleyen genç oyuncu, “28 kişilik bir takımız. Kim ne kadar süre alırsa alsın elinden geleni vermeye çalışıyor. Ben de santrafor olarak goller bulmaya çalışıyorum. Soyunma odasında herkes mutluydu. Böyle son dakika goller takım ruhu ve şampiyonluk için değerli. Bir seri galibiyetimiz vardı. Bunu devam ettirmek ve devreyi lider bitirmek istiyoruz” dedi.



Nayir, sezona kötü başlayıp ardından takımın toparlanması hakkında ise şu yorumu yaptı: “Çok zor bir süreç vardı. Hoca, yönetim değişti. Uyum sağlaması biraz sor oldu. Galibiyetler gelmesiyle, özgüvenin artması, sistemin de oturmasıyla sonuçlar geldi. Abdullah hocamızın dediklerini daha iyi anlamaya başladık. Üstüne daha koyacaklarımız var ama gidişatımız doğru.”