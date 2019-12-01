SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, "Maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarÄ±mÄ±z vardÄ±, hatta 1-1â€™den sonra bile yapabileceÄŸimiz gol pozisyonlarÄ± vardÄ±." dedi.Â

Karaman, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, son dakikada yedikleri golÃ¼n kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â

Ãœnal Karaman, bu ÅŸekilde tecrÃ¼beli bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynarken girilen pozisyonlarda ikinci golÃ¼n atÄ±lamamasÄ± halinde bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ncaya kadar her an tehlike yaÅŸanabileceÄŸini ifade ederek, "Maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarÄ±mÄ±z vardÄ±, hatta 1-1â€™den sonra bile yapabileceÄŸimiz gol pozisyonlarÄ± vardÄ±. Her ÅŸey bir kenara iyi mÃ¼cadele eden bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k, evet oyuncularÄ±m saÄŸ olsunlar kendi deÄŸerlerinin Ã§ok Ã¼zerinde kendi gÃ¼Ã§lerinin Ã§ok Ã¼zerinde hep aÅŸma gayreti iÃ§erisindeydi. GÃ¶ren gÃ¶zlere, anlayan gÃ¶zlere teÅŸekkÃ¼r ederim." diye konuÅŸtu.

Zaman zaman belli bir tecrÃ¼benin Ã¼zerinde bazÄ± oyuncularÄ±n yorgunluk yaÅŸayabildiÄŸine iÅŸaret eden Karaman, kÄ±smen maÃ§ iÃ§erisinde de 3-4 oyuncunun yorgunluÄŸu olduÄŸunu, Ekuban'Ä±n iki depar sonrasÄ± zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlediklerini aktardÄ±.Â

Karaman, tÃ¼m kadronun hazÄ±r olduÄŸunda Ã§ok daha iyi bir duruma geleceklerini dile getirerek, "Daha alternatifleri olan bir Trabzonspor olacak, Ã§ok Ã§ok daha iyi oyunla sonuÃ§ alan bir Trabzonspor olacak. Ben bugÃ¼n verdikleri mÃ¼cadeleden dolayÄ± iki takÄ±m oyuncularÄ±nÄ± da tebrik ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Karaman, bir gazetecinin Trabzonspor'un ÅŸampiyonluk hedefine ne kadar yakÄ±n olduÄŸuyla ilgili sorusuna, "Tabii ki oynadÄ±ÄŸÄ±m her mÃ¼sabakada oyuncularÄ±mÄ± kazanma adÄ±na hazÄ±rlarken ve ÅŸartlar ne olursa olsun geldiÄŸimiz andan itibaren bu oyuncular en zor ÅŸartlarda bile pes etmeyip, mÃ¼cadele edip sonuÃ§ almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendimden baÅŸka birini aday gÃ¶stermiÅŸ olmam oyuncularÄ±mÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, tarzÄ±na, gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu Ã¶zveriye ihanet olur." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

OyuncularÄ±nÄ±n genciyle, tecrÃ¼belisiyle lig sonuna kadar TÃ¼rk sporuna hizmet edeceÄŸini ifade eden Karaman, "BulunduÄŸumuz yerin neresi olduÄŸunu hep beraber bekleyip gÃ¶receÄŸiz." dedi.

Â Karaman, baÅŸka bir gazetecinin Hosseini-Ekuban deÄŸiÅŸikliÄŸine yÃ¶nelik sorusunu, ÅŸÃ¶yle cevapladÄ±:Â

"Teknik adam aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda 'kardeÅŸim golÃ¼ de atmÄ±ÅŸsÄ±n savunma tipli bir oyuncu daha oyunda kalsÄ±n' denilebilir. Bazen hÃ¼cumcuyla da siz savunma yaparsÄ±nÄ±z, rakibin kolay gelmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ersiniz ki, Ekuban'Ä± almadan Ã¶nceki dÃ¶nem iÃ§erisinde de gereÄŸinden fazla baskÄ± yedik. Topu Ã¶nde tutmamÄ±z gerekiyordu. Bu hamle bize birkaÃ§ tane gol pozisyonu oluÅŸturdu, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz hamlenin de doÄŸru bir hamle olduÄŸu gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±."