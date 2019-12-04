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04.12.2019 - 22:10 | | AA

Ünal Karaman: Avantaj elde ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Altay maçının ardından avantaj elde ettiklerini söyledi.

Ünal Karaman: Avantaj elde ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Maçta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuların saha içi performanslarını gördüklerini kaydeden Karaman, "Bizim adımıza Trabzon'daki karşılaşma için avantaj olabilecek bir skoru aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dinçakman: Bizim için iyi bir maç oldu

Altay'ın teknik sorumlusu Yenal Dinçakman, "Bizim için iyi bir maç oldu." dedi. Dinçakman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Trabzonspor karşısında maç içinde belli bölümlerde iyi oynadıklarını söyledi.

Oyuncularının disiplinden taviz vermeden mücadele ettiğini kaydeden Dinçakman, "Özellikle ilk yarıda üstün olduğumuz bazı bölümler vardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Ligdeki Osmanlıspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

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