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HaberlerTrabzonsporÜnal Karaman gerisinde kaldı
26.09.2019 - 08:00 |

Ünal Karaman gerisinde kaldı

Yaşanan sakatlıkların ardından ideal on birini kaybeden ve aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman geçen sezonun gerisinde kaldı.

Ünal Karaman gerisinde kaldı

Bordo-mavili takım bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. 3 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 1 kez de kaybetti. Söz konusu haftada Karaman geçen sezon ilk beş haftada 7 puan elde ederken, bu kez aynı dönemde 6 puanda kaldı. Eleştiri oklarının da hedefi olan tecrübeli çalıştırıcının tek hedefi Beşiktaş’ı mağlup etmek.
Zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Sturridge, Ekuban ve Abdülkadir Ömür çalışmalara katılmadı. Menüsküs ameliyatı olan Yusuf Sarı ile sakatlığı bulunan Fernandes ise haftanın ilk idmanında takımdan ayrı koşu yaptı. Karadeniz temsilcisi dünü ise izinli geçirdi. Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek.

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