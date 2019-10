Ustalar ödüllerine Kemer’de kavuştu

Bu yıl ilki gerçekleştirilen MBR Cosmetic Masters’ta ödüller sahiplerini buldu. MBR Cosmetics tıbbın sınırlarındaki en iyi cilt bakım markası olarak, golfün en iyilerini bir araya getidi. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan ‘MBR Cosmetic Masters’, 18-20 Ekim’de uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşti.



Takım ve bireysel oynanan turnuvaya 228 golfçü katılım gösterdi. Turnuvada Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu, Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar, Erhan Kamışlı, Beyhan Goldman Benardete ve Banu Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.



MBR Cosmetic Masters özel kategori ödülünde 1. Beyhan Goldman Benardete, 2. Binnur Egeli ve 3. Rana Esen oldular. Diğer kategorilerde Ladies Nearest to The Pin’de Hee Jae Jeong, Men’s Nearest To The Pin’de İlker Erdoğan, Ladies Longest Drive’da Hyun Young Shim, Men’s Longest Drive’da Selçuk Çetin, Nearest To The Line’da İlker Erdoğan, Gross Winner’da Selçuk Çetin, Ladies ve Men’s Cat B’de Dilek Bora Yıldız, Ladies ve Men’s Cat A’da Baha Telli öne çıkan isimler oldu.