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HaberlerVoleybolVakÄ±fBank'ta Kübra Akman ameliyat edildi
22.10.2019 - 19:17 | | Ä°STANBUL (AA)

VakÄ±fBank'ta Kübra Akman ameliyat edildi

SarÄ±-siyahlÄ± kadÄ±n voleybol takÄ±mÄ±nÄ±n 25 yaÅŸÄ±ndaki milli oyuncusu, bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± operasyonu geÃ§irdi.Â

VakÄ±fBank'ta Kübra Akman ameliyat edildi

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n milli oyuncusu KÃ¼bra Akman, ameliyat edildi.

SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Sporcumuz KÃ¼bra Akman, bugÃ¼n baÅŸarÄ±lÄ± bir bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± operasyonu geÃ§irmiÅŸtir. VakÄ±fBank ailesi olarak KÃ¼bra'ya geÃ§miÅŸ olsun der, acil ÅŸifalar dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

2019 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± ile ikincilik yaÅŸayan 25 yaÅŸÄ±ndaki orta oyuncusu, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Spor Toto KadÄ±nlar Åžampiyonlar KupasÄ± maÃ§Ä± ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk 3 haftasÄ±nda forma giyememiÅŸti.

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